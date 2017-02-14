Форвард «Детройт Ред Уингс» ударил соперника клюшкой по лицу в матче НХЛ

Видео: SPORTSNETCANADA / YouTube

Шведский форвард «Детройт Ред Уингс» Густав Нюквист нанес умышленный удар клюшкой по лицу канадскому защитнику «Миннесота Уайлд» Джареду Спаржону во время встречи команд в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

Индицент произошел в конце первого периода. В борьбе за шайбу канадец толкнул шведа в спину, после чего тот повернулся и ответил Спаржону ударом клюшкой по лицу. Защитник упал, а на льду началась массовая потасовка с участием игроков обеих команд. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Миннесоты».