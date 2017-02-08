Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и помог своей команде одержать разгромную победу над «Каролиной Харрикейнс» (5:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте лиги.

Для нападающего этот гол стал 26-м в нынешнем сезоне. В списке лучших снайперов он делит третье место с американским форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Кэмом Аткинсоном. Помимо Овечкина, в составе «Кэпиталс» отличился еще один россиянин — Евгений Кузнецов.