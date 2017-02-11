Шайбы Панарина и Анисимова помогли «Чикаго» победить в матче НХЛ

Российские нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин и Артем Анисимов отметились заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата с командой «Виннипег Джетс». Видеообзор встречи появился на YouTube-канале SAP's Highlights.

Встреча прошла в Виннипеге и завершилась поражением хозяев площадки со счетом 2:5. Анисимов забросил на 13-й минуте второго периода. Также на его счету одна голевая передача. Панарин забросил последнюю шайбу в матче на 20-й минуте третьего игрового отрезка. Также он стал автором двух результативных передач.