Панарин научил канадского хоккеиста исполнять песни Розенбаума

Видео: artemiypanarin / Instagram

Россиянин Артемий Панарин, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс», научил своего одноклубника канадца Данкана Кита исполнять песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп». Россиянин разместил видеозапись в своем аккаунте в Instagram.

«Канадский Розенбаум», — написал Панарин в комментарии к записи.

В сезоне 2016/2017 Панарин провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в который забросил 17 шайб и отдал 26 результативных передач. Кит в 47 встречах отметился двумя голами 29 передачами.