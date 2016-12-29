Россиянин Панарин подписал самый крупный двухлетний контракт в истории НХЛ

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин подписал с клубом новый двухлетний контракт на 12 миллионов долларов. Об этом сообщил агент хоккеиста Том Линн, его слова приводит «Р-Спорт».

«Мне кажется, много здесь и не скажешь. Сам Артемий и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории Национальной хоккейно лиги (НХЛ). Безусловно, данный договор можно называть контрактом-мостиком, такой вариант на данный момент представляется оптимальным», — заявил Линн.

Ранее 29 декабря «Чикаго» объявил о продлении контракта с Панариным до конца сезона-2018/19. По информации официального сайта НХЛ, Панарин заработает по новому двухлетнему соглашению 12 миллионов долларов.

Сам форвард рассказал, что его полностью устраивает команда и город, поэтому он решил продлить соглашение с «Блэкхоукс». «Всех денег мира все равно не заработать. Не сказать, что я испытывал большое давление. Тем не менее теперь оно возрастет, потому что я должен оправдать проявленное клубом доверие», — приводит слова Панарина Chicago Sun Times.

Панарин перешел в чикагский клуб из санкт-петербургского СКА в апреле 2015 года. По итогам минувшего сезона он получил награду лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге — «Колдер Трофи».