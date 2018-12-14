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Россиянин не глядя отбил летевшую в пустые ворота шайбу пяткой

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Youtube / SPORTSNET

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил сэйв пяткой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

В начале третьего периода форвард «Торонто» Патрик Марло оказался на ударной позиции, однако его бросок отбил Василевский. Игрок сумел бросить еще раз, и российский вратарь не глядя вытащил летевшую в пустые ворота шайбу.

Василевский в этой встрече совершил 48 сэйвов и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1.

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