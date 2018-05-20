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20-летний российский вратарь стал хоккеистом НХЛ

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Михаил Бердин

Российский вратарь Михаил Бердин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Об этом сообщается в Twitter команды.

По информации пресс-службы, соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года. Годовой оклад хоккеиста составит 766 666 долларов.

Бердин является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева». Хоккеист является серебряным призером юниорского чемпионата мира 2015 года и вошел в символическую сборную турнира. Последние два сезона вратарь провел в клубе в Хоккейной лиги США (USHL) «Су Фоллс». В прошедшем сезоне голкипер сыграл в 45 матчах, отражая в среднем 92,1 процента бросков по своим воротам.

«Виннипег» уступает «Вегас Голден Найтс» в полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли со счетом 1:3.

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