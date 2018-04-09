Поигравший в НХЛ россиянин рассказал о лицемерии американцев

Российский хоккеист Андрей Миронов, поигравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), рассказал журналистам о том, что ему не понравилось в менталитете американцев. Спортсмена цитирует «Р-Спорт».

«Люди другие там, конечно. Когда тебе в лицо говорят, что ты хороший, улыбаются, а едва отвернешься — в спину накидывают тебе всего остального... Я не люблю это, просто ненавижу, — заявил 23-летний россиянин. — Я привык так: если я плохой — так и скажи. Но у них там иначе принято, и там все такие поголовно».

9 марта россиянин заявил, что возвращается в Континентальную хоккейную лигу и будет выступать в составе московского «Динамо».

Миронов, выступающий на позиции защитника, — воспитанник московского «Динамо». В 2015 году был выбран в четвертом раунде драфта НХЛ клубом «Колорадо Эвеланш» под 101-м номером. Россиянин провел в НХЛ 10 матчей и забил одну шайбу. В составе «Сан-Антонио Рэмпэйдж», фарм-клуба «Колорадо», Миронов сыграл 26 матчей и также отметился одной шайбой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!