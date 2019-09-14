НХЛ наказала пойманного на кокаине Кузнецова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кузнецов будет отстранен на три матча регулярного чемпионата за неподобающее поведение. Хоккеист заявил, что не будет подавать апелляцию.

В конце августа Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах Континентальной хоккейной лиги на четыре года. В майской допинг-пробе россиянина, взятой во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

Кузнецов принял дисквалификацию. Он будет лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019. При этом четырехлетнее отстранение хоккеиста распространяется только на турниры, проходящие под эгидой IIHF.

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