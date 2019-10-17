Российского игрока НХЛ дисквалифицировали за допинг

Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что форвард нарушил антидопинговые правила. В этом сезоне 24-летний Зыков провел семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

В «Вегас Голден Найтс» заявили, что клуб не имеет отношения к злоупотреблениям спортсмена. По их словам, Зыков сам принял решение о приеме запрещенных веществ и не ставил команду в известность.

Спортсмен выступает в НХЛ с 2016 года. До «Вегаса» он играл за «Каролину Харрикейнс» и «Эдмонтон Ойлерс». В составе юношеской сборной России форвард завоевал бронзу чемпионата мира 2014 года.

14 сентября НХЛ отстранила на три матча российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за употребление кокаина. Хоккеист заявил, что не будет подавать апелляцию.

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