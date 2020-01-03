Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Даниил Медведев
Live
1-й сет
Фабио Фоньини
ATP Cup
ЦСКА
Москва, Россия
Сегодня
Начало в 20:00 (МСК)
Панатинаикос
Афины, Греция
Евролига • Регулярный чемпионат. 17-й тур
Рочдейл
Рочдейл
Завтра
Начало в 15:31 (МСК)
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кубок Англии • 1/32 финала
Последние новости
Убитому США иранскому генералу нашли преемника
В ГИБДД допустили изменение системы оценки экзамена на права
Мужчина справил нужду в аэропорту на глазах у пассажиров и ужаснул сеть
Россиянин отказался платить таксистке и изрезал ей лицо
Лотерейный билет с миллиардным выигрышем был куплен в Подмосковье
В Минобороны анонсировали самые масштабные ракетные учения года
МВД открестилось от клипов студента полицейского колледжа
Убитого иранского генерала сравнили с Усамой бен Ладеном
Названы самые матерящиеся города России
Новости партнеров

Российский вратарь НХЛ совершил «сейв скорпиона»

Перейти в «Мою Ленту»

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил «сейв скорпиона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Видео появилось на сайте лиги.

В первом периоде Василевский отразил бросок нападающего соперника Макса Доми, который бросил шайбу в пустой угол. Вратарь сгруппировался и отбил бросок поднятой ногой. В социальных сетях действия российского хоккеиста назвали «сейвом скорпиона».

Матч завершился победой «Тампы» со счетом 2:1. Василевский был признан первой звездой матча.

«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 48 очков в 39 матчах. «Монреаль» располагается на 13-м месте (42 очка в 41 матче).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский вратарь поймал шайбу на линии на последней секунде матча НХЛ
Россияне возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ
В США назвали катастрофой сумму контракта российского игрока НХЛ
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

«У русских в команде одни медведи!»

За что американцы прозвали сборную СССР «красной машиной»
12:38Сегодня

Выступавший за ЦСКА серб рассказал о любви россиян к Путину

11:00Сегодня

Российскую хоккейную молодежку призвали бояться шведов

03:35Сегодня

Нокаутированный Федором Емельяненко американец разбросал деньги в ночном клубе

Спорт00:01 1 января
Хабиб Нурмагомедов

Побили на счастье

Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
02:29Сегодня

Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧМ

00:49Сегодня

«Ливерпуль» выиграл 11-й матч подряд в нынешнем сезоне АПЛ

20:25 2 января

Описаны нарушения в организации работы WADA

Спорт00:0831 декабря 2019

Разборка в Лондоне

Сумасшедший камбэк «Челси» против «Арсенала» и тяжелые победы лидеров — главные события тура АПЛ
19:08 2 января

Тренер сборной Швейцарии оправдался за поражение от России на МЧМ по хоккею

17:00 2 января

Молодежная сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

16:35 2 января

Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА

Россия
Названы самые матерящиеся города России
Блеклый ритуал
 
В России предрекли США возмездие за убийство иранского генерала
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
В российском городе хулиган порезал колеса машинам скорой помощи
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Российских школьников предложили учить использованию пиротехники
Все материалы
Мир
Убитому США иранскому генералу нашли преемника
Место удара в аэропорту БагдадаСША нанесли ракетный удар по Ираку
Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
Убитого иранского генерала сравнили с Усамой бен Ладеном
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Верховный лидер Ирана испугался за свою жизнь после убийства генерала Сулеймани
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
«Хезболла» пообещала продолжить дело убитого американцами иранского генерала
Все материалы
Бывший СССР
В Госдуме раскритиковали новогоднее обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Послы Израиля и Польши оскорбились маршем в честь Бандеры в Киеве
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Зеленского заметили на популярном курорте
Все материалы
Экономика
В Белоруссии прокомментировали остановку поставок российской нефти
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Россия прекратила подачу нефти на белорусские заводы
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
Цены на нефть взлетели после убийства главы иранского спецназа
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
В Минобороны анонсировали самые масштабные ракетные учения года
Из пустоты
Самые загадочные и недоступные места Вселенной на снимках телескопа «Хаббл»
Названа лучшая диета в 2020 году
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
Умер создатель советских БМП
Все материалы
Спорт
Выступавший за ЦСКА серб рассказал о любви россиян к Путину
«У русских в команде одни медведи!»
За что американцы прозвали сборную СССР «красной машиной»
Российскую хоккейную молодежку призвали бояться шведов
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
Нокаутированный Федором Емельяненко американец разбросал деньги в ночном клубе
«Приятно получить от жизни такой бонус»
Блистательная карьера в АПЛ и рекорды в составе сборной Англии: история Уэйна Руни
Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу ЧМ
Все материалы
Культура
Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына
Кто твой папочка
Люцифер, гей, два священника и другие герои в главных сериалах января
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Все материалы
Интернет и СМИ
Прямой эфир «пьяной» белорусской журналистки объяснили
Новогоднее гадание
 
В Британии назвали Крым российским
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Шнуров пошутил над проигрышем своего подопечного на шоу «Голос»
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Жена Павла Воли показала погром в квартире после празднования Нового года
Все материалы
Ценности
Рианна поучаствовала в откровенной съемке для рекламы нижнего белья
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини
Все материалы
Путешествия
Мужчина справил нужду в аэропорту на глазах у пассажиров и ужаснул сеть
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
Пассажир бросил монетки в двигатель самолета на удачу и пошел под суд
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
«Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Все материалы
Из жизни
Мать съела сердце девушки сына ради богатства
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Пожарных раскритиковали за групповой снимок у горящего дома
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Американские власти нашли трех пум рядом с человеческими останками и убили их
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи
Все материалы
Главные кроссоверы 2019 года
Вспоминаем главные новинки прошлого года
Лучшее автомобильное видео 2019 года
Десять самых крутых и интересных роликов прошедшего года, которые можно пересматривать бесконечно
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик
BMW рассказала о новинках для России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы