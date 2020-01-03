Российский вратарь НХЛ совершил «сейв скорпиона»

Российский вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский совершил «сейв скорпиона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Видео появилось на сайте лиги.
В первом периоде Василевский отразил бросок нападающего соперника Макса Доми, который бросил шайбу в пустой угол. Вратарь сгруппировался и отбил бросок поднятой ногой. В социальных сетях действия российского хоккеиста назвали «сейвом скорпиона».
Матч завершился победой «Тампы» со счетом 2:1. Василевский был признан первой звездой матча.
«Тампа» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 48 очков в 39 матчах. «Монреаль» располагается на 13-м месте (42 очка в 41 матче).
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