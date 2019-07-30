В США назвали катастрофой сумму контракта российского игрока НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа Бэй Лайтнинг» на восемь лет и вызвал недовольство пользователей сети. Негативные комментарии появились под постом о переходе голкипера в Twitter-аккаунте команды.

Пользователи посчитали, что Василевский не заслуживает зарплаты в 9,5 миллиона долларов в год. «Этот контракт — полный провал. Ни один вратарь в мире не должен получать больше шести миллионов долларов в год. Тем самым они помешали усилению команды», — написал один из них.

Другой назвал соглашение хоккеиста катастрофой, посчитав, что он не заслуживает таких денег. «У "Тампы" какие-то особые условия по потолку зарплат?» — задался вопросом еще один юзер.

Василевский подписал новый контракт с «Тампой» 29 июля. Соглашение начнет действовать с сезона-2020/21, голкипер будет получать в среднем 9,5 миллиона долларов в год. Россиянин станет третьим в списке самых высокооплачиваемых вратарей НХЛ.

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