Россияне возглавили рейтинг лучших голкиперов НХЛ

Россияне Андрей Василевский и Сергей Бобровский заняли первое и второе место в рейтинге лучших голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии аналитиков NHL Network. Об этом сообщается на сайте лиги.

Василевский, выступающий за «Тампу Бэй Лайтнинг» по итогам регулярного сезона-2018/2019 одержал больше всех побед в лиге (39). В июне он впервые в карьере получил приз лучшему голкиперу регулярного сезона «Везина Трофи». В июле вратарь подписал новый восьмилетний контракт с «Тампой», по которому он будет получать около 9,5 миллиона долларов за сезон.

Бобровский в составе клуба «Коламбус Блю Джекетс» провел девять сухих матчей в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ. В июле он заключил семилетний контракт с клубом «Флорида Пантерс» со средней зарплатой 10 миллионов долларов за сезон.

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