«Адски хорошего» российского вратаря сравнили с Аль Пачино

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрс», за что получил похвалу от тренера Джона Тортореллы. Комментарий специалиста приводится в Twitter-аккаунте команды.

Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счетом 4:0. Торторелла после матча назвал Бобровского «адски хорошим» вратарем, а также заметил, что он вовремя нашел свою игру. Кроме того, игрой российского вратаря восхитился его конкурент за место в воротах Кит Кинкейд, сравнивший его с героем Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом».

В начале января Бобровский был выведен из состава «Коламбуса». В заявлении клуба отмечалось, что вратарь не оправдал ожиданий. Журналисты связывали отстранение Бобровского с его нежеланием подписывать новый контракт с клубом, в котором он играет с 2012 года.

В 2013-м и 2017-м российского вратаря признавали лучшим вратарем НХЛ.

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