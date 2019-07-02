В США возмутились многомиллионным контрактом российского вратаря

Пользователи социальных сетей остались недовольны контрактом нового вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергея Бобровского. Негативные комментарии появились под постом о подписании голкипера в Twitter.

Болельщиков возмутило, что Бобровский будет получать 10 миллионов долларов в год. Они остались разочарованы последними выступлениями россиянина и посчитали, что тот не будет отрабатывать зарплату на льду. «10 миллионов на семь лет… Он столько не стоит. Ни один голкипер не стоит столько. Пока-пока, Боб, было весело, но его лучшие годы позади»,— написал один из юзеров. «Флорида, ты переплатила», — написал другой.

С 2012-го по 2019 год Бобровский выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В 2013-м и 2017-м вратаря признавали лучшим вратарем НХЛ. 1 июля этого года у россиянина истек контракт с «Коламбусом», и на правах свободного агента он подписал соглашение с «Флоридой». Контракт рассчитан на 7 лет.

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