Игрок НХЛ одним ударом отправил в нокаут вратаря соперника

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон отправил в нокаут вратаря «Каролины Харрикейнс» Петра Мразека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел во втором периоде. Мразек отмахнулся от Торнтона клюшкой, после чего нападающий ударил соперника кулаком в голову, из-за чего тот упал. Торнтон получил четырехминутный штраф, а Мразек — двухминутный.

«Сан-Хосе» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 32 очка в 30 матчах. «Каролина» располагается на пятом месте в Восточной конференции (35 очков в 29 матчах).

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