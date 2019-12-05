Появилось видео драки с участием капитана клуба КХЛ

Конфликт между жителем Хабаровска Алексеем Марковым и капитаном «Амура» Максимом Кондратьевым попал на видео. Ролик доступен на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Драка с участием хоккеиста произошла 1 декабря. В «Амуре» утверждали, что спортсмен вступился за жену, в результате чего получил повреждение и оказался в больнице. Кондратьев получил открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной и височных костей.

При этом Марков заявил, что стремился избежать драки со спортсменом. Он рассказал, что сделал замечание ударившему по его машине человеку, а хоккеист сам развязал конфликт.

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