Капитан клуба КХЛ вступился за жену и попал в больницу

Капитан «Амура» Максим Кондратьев стал жертвой нападения в Хабаровске. О состоянии защитника сообщили на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

36-летний хоккеист был вынужден защищать супругу от злоумышленника. Инцидент произошел рядом с парковкой одного из кафе. В драке Кондратьев получил удар в голову. Полиция уже задержала нападавшего.

Капитан «Амура» в настоящий момент пребывает в сознании. Он находится в одной из больниц Хабаровского края. Жена хоккеиста не пострадала.

Максим Кондратьев выступает за «Амур» с 2016 года. В его послужном списке значатся и клубы Национальной хоккейной лиги — «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2011 году в составе «Салавата Юлаева» он завоевал Кубок Гагарина.

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