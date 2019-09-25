Игрок НХЛ снял штаны перед женщиной и оказался под угрозой тюрьмы

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает US Today.

Мэттьюз вместе с друзьями, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался залезть в автомобиль к неизвестной женщине. Она попросила мужчин удалиться и сказала, что страдает посттравматическим синдромом после службы в армии. Когда компания уходила, хоккеист снял штаны и показал женщине пятую точку в нижнем белье.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. CBS Sports отмечает, что Мэттьюзу грозит арест на шесть месяцев и штраф в 2,5 тысячи долларов.

22-летний Мэттьюз выступает за канадский клуб с 2016 года. Этой зимой хоккеист подписал пятилетний контракт с командой. Сумма соглашения составляет 58 миллионов долларов. В составе юниорской сборной США он дважды становился чемпионом мира в 2014 и 2015 годах. Также в 2015-м Мэттьюз был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

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