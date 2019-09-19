Описано поведение севшего на 175 лет врача-педофила из сборной США

Американские гимнастки Таша и Джордан Швикерт, ставшие жертвами врача сборной США Ларри Нассара, в книге американского автора Эбигейл Песты The Girls рассказали, каким было его поведение. Отрывок приводит The Guardian.

По словам спортсменок, они сначала не поверили, когда узнали, что врач обвиняется в сексуальных домогательствах гимнасток сборной США. Сестры в раннем возрасте попали в тренировочный лагерь сборной в штате Техас. Занятия проходили в тяжелых условиях, тренеры не позволяли подопечным «уставать, просто быть человеком».

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«Но Ларри Нассар был там. Он стал нашим лучшим другом», — говорится в книге. Девушки рассказали, что в его кабинете они могли почувствовать себя людьми, поделиться своими проблемами. Таша и Джордан Швикерт вспомнили, что на приеме Лассар проникал в них пальцами, однако спортсменки думали, что это необходимо для лечения.

Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

Таша Швикерт — бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года. Ее сестра была в национальной команде с 2001 по 2002 год и наград не завоевала.

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