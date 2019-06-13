Американская спортсменка потеряла работу из-за мема

Cеребряную призерку Олимпийских игр Терин Хамфри уволили из Федерации гимнастики США из-за мема в социальной сети. Об этом сообщает KSHB.

Хамфри на странице в Facebook опубликовала мем со словами: «То, что чемпионы называют тренировками, остальные считают насилием». После этого ее обвинили в обесценивании темы сексуального насилия и уволили из совета спортсменов федерации.

В ответ спортсменка заявила, что хотела рассказать о собственном опыте. «Я не беру свои слова назад, потому что я так чувствую. Бывали дни, когда у меня совершенно не было сил, но я продолжала тренироваться», — рассказала она. Американка отметила, что ее пост никак не связан с сексуальным насилием.

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Хамфри является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2014 года — в командном первенстве и на брусьях. В ее активе также золотая медаль чемпионата мира 2003 года.

В данный момент федерация гимнастики США переживает финансовые трудности из-за сексуального скандала вокруг бывшего врача национальной команды Ларри Нассара. В декабре 2018-го организация подала заявление о признании ее банкротом.

Нассар в январе того же года был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах гимнасток сборной США. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, большинство из которых были несовершеннолетними.

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