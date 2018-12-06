Севший на 175 лет врач-педофил разорил американскую гимнастику

Федерация гимнастики США подала заявление о признании ее банкротом. Об этом сообщается на сайте организации.

Федерация столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за сексуального скандала вокруг бывшего врача национальной команды Ларри Нассара. Отмечается, что страховка покроет выплаты по искам, поданным против организации. Отмечается, что признание банкротом не помешает федерации продолжать поддерживать спортсменов и продолжать свою работу.

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Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Его признали виновным в сексуальных домогательствах гимнасток сборной США. Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

В июле сообщалось, что в тюрьме Нассара избила группа заключенных. Это произошло сразу после того, как его перевели из одиночной камеры в общую.

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