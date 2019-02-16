Игрок КХЛ в кровь разбил лицо сопернику и отправил его в нокаут

Нападающий астанинского «Барыса» Павел Акользин устроил драку с форвардом омского «Авангарда» Кириллом Петровым во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео появилось на сайте лиги.

Акользин несколько раз ударил Петрова, сбил с соперника шлем, после чего тот упал на лед с разбитым лицом. Хоккеисты получили по пять минут штрафа за драку.

КХЛ

До этого драку в матче устроили защитник «Авангарда» Алексей Бондарев и форвард «Барыса» Дмитрий Шевченко. Они получили по две минуты штрафа.

На момент написания новости счет встречи 1:1. До начала матча «Барыс» занимал второе место в Восточной конференции, имея в активе 83 очка. «Авангард» располагался на третьем месте с 79 очками.

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