Бывший босс Панарина рассказал о готовности платить ему любые деньги

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джэкетс» Ярмо Кекяляйнен рассказал, что был готов платить российскому нападающему Артемию Панарину любые деньги, чтобы сохранить его в команде. Слова функционера приводит The Athletic.

Кекяляйнен заявил, что считает форварда одним из лучших игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). «Его невозможно заменить», — сказал бывший босс Панарина.

Россиянин играл за «Коламбус» до лета 2019 года, когда у него завершился контракт с клубом. При этом «Блю Джэкетс», по сообщениям СМИ, были готовы дать Панарину восьмилетний контракт на 100 миллионов долларов. Форвард, тем не менее, отказался и присоединился к «Нью-Йорк Рейнджерс».

Подписав договор с новой командой, Панарин стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в истории НХЛ. По условиям семилетнего соглашения он заработает 81,5 миллиона долларов. В нынешнем сезоне на счету игрока 51 матч в рамках регулярного чемпионата. Он забросил 27 шайб и отдал 44 передачи.

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