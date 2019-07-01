Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Спартак М
Москва
Матч окончен
3:1
ЦСКА
Москва
Кубок Париматч Премьер • 2-й тур
Светлана Кузнецова
Завтра
Начало в 13:00 (МСК)
Элисон Ван Эйтванк
Уимблдон (ж)
Мария Шарапова
Завтра
Начало в 13:00 (МСК)
Полин Пармантье
Уимблдон (ж)
Карен Хачанов
Сегодня
Начало в 14:30 (МСК)
Квон Сон У
Уимблдон (м)
Бразилия
3 июля
Начало в 03:30 (МСК)
Аргентина
Кубок Америки • 1/2 финала
Последние новости
Россиян защитили от долгового рабства
Парень признался в уродовании лица девушки ради мести
В Эстонии решили порвать с Советом Европы
В торговой войне США и Китая победил Вьетнам
При теракте в Кабуле пострадали десятки людей
В партии Вакарчука рассказали об отборе кандидатов в Раду
Умер режиссер Себастьян Аларкон
В Евросоюзе снова не смогли выбрать лидеров
Погода в Москве стабилизировалась 
Новости партнеров

Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Артемий Панарин

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, клуб намерен предложить форварду соглашение на восемь лет на 96 миллионов долларов (12 миллионов за сезон), но затем рассчитывает увеличить общую сумму до 100 миллионов (12,5 миллионов в год).

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. 1 июля истек срок действия контракта хоккеиста с «Коламбусом», и форвард стал свободным агентом. Ранее он проявлял желание покинуть свой нынешний клуб, за который спортсмен играет второй сезон. До этого он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».

В январе компания High Bank Distillery пообещала Панарину пожизненный запас водки, если он останется в «Коламбусе». Хоккеист это предложение отверг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Blue Jackets make a massive, late-night offer in an attempt to keep Artemi Panarin
Панарин раскритиковал «хоккейных родителей»
Россиянина поманили пожизненным запасом водки за контракт с клубом НХЛ
Другие материалы рубрики
Спорт00:2118 июня

«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»

Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
23:2830 июня

Футболистка пошла купаться и исчезла

19:3230 июня

Зидан забил «королевский» гол женской команде

08:4226 июня

Боксер получил смертельные угрозы из-за спарринга с Джошуа

Спорт00:0429 июня

«Она достигла дна»

Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
17:0030 июня

Белорусский футболист забил ножницами в падении

12:5326 июня

Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках

22:0030 июня

Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер

Спорт00:0526 июня

«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»

В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
14:4030 июня

Девушка-арбитр подшутила над футболистом с помощью платка

00:0926 июня

Во Франции снимут запрет на MMA

08:05Сегодня

Фото итальянской биатлонистки в купальнике вернуло болельщикам интерес к спорту

Россия
Врачей захотели уберечь от россиян, а россиян — от алкоголя
Чем Госдума займется в июле
Видели ночь
 
«Лабиринт, в котором царил хаос»
Черкизовский рынок закрыли 10 лет назад. Здесь открывали публичные дома и ели собак
Российского чиновника заподозрили в продаже дома вместе с людьми
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
В Кремле рассказали о жестком и откровенном разговоре Путина и Мэй
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Все материалы
Мир
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
В Евросоюзе снова не смогли выбрать лидеров
При теракте в Кабуле пострадали десятки людей
Эрдоган назвал срок поставок С-400 в Турцию
Борис Джонсон захотел доказать Путину ценность либерализма
Япония приписала себе Курилы на сайте G20
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Все материалы
Бывший СССР
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Хлопнули дверью
Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?
В партии Вакарчука рассказали об отборе кандидатов в Раду
В Эстонии решили порвать с Советом Европы
Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек
Украина напомнила об условиях возвращения России в ПАСЕ
Все материалы
Экономика
Полный отрыв
Экономику России решили поставить на новые рельсы. Это обойдется в триллионы рублей
Названа лучшая ветчина
Назван срок вероятного скачка цен на бензин
Эстония и Латвия разругались из-за алкоголя
В России изменились правила продажи молочных продуктов
США отказались от полной амнистии для Huawei
Названо главное условие для стабильной нефти
Все материалы
Силовые структуры
Зима близко
В самой северной тюрьме России сидят убийцы и террористы. Здесь холод и полярная ночь
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
Охранник «Рольфа» угнал из салона Porsche Cayenne и сдался на полпути в Башкирию
Дело об избиении девушки-режиссера передадут в СК
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
В Москве девушку-режиссера избили напротив здания полиции
Все материалы
Наука и техника
«Битва с невежеством не прекратится никогда»
Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
Раскрыта загадка древнего кургана на «острове друидов»
Объяснены «предсмертные» ощущения людей
Объявлено о начале производства С-500
Все материалы
Спорт
Титаны в трико
 
Футболистка пошла купаться и исчезла
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Зидан забил «королевский» гол женской команде
«Она достигла дна»
Эта австралийка выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер
Все материалы
Культура
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Стас БарецкийБрат, братан, братишка
Алибасов, Джигурда и уголовники: что известно о «Брате 3» Стаса Барецкого
Умер художник Гильермо Мордилло
Умер режиссер Себастьян Аларкон
Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
Нино Катамадзе удалила сообщение об отказе от концертов в России
Девушка захотела прислать интимные фото незнакомцам и застала бойфренда врасплох
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Женщина раскрыла секрет красивых фото в соцсетях и прославилась
Все материалы
Ценности
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
В сети восхитились похудевшей после родов Меган Маркл
Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль
Находчивый мужчина пришел на работу в юбке из-за запрета на шорты и прославился
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Все материалы
Путешествия
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
Пробитое шасси самолета привело к экстренной посадке и эвакуации пассажиров
Туристка случайно сняла на камеру-селфи укравших ее кошелек преступников
Крупнейший сервис с авиабилетами оправдался за исчезновение рейсов в Крым
Все материалы
Из жизни
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Рэд Джолли в средней школеЗа стеклянной стеной
Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
Американка вдохнула помет хомячка и умерла
Женщина похудела на 270 килограммов
Женщина порезала ногу на пляже и умерла
В киевском университете нашли рекордную шпаргалку
Все материалы
Мотоцикл, сломавший ход времени
Ностальгия в розницу: перерождение легендарного BMW R7
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Лихач лишился нового McLaren 600LT через 10 минут после покупки
До России доберется рамный китайский пикап казахской сборки
Новый Land Rover Defender показали вживую
Все материалы
Дом
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Дорогим квартирам в Москве предрекли подорожание
Риелторы рассказали о самых больших скидках на квартиры в Москве
В России насчитали 100 тысяч нечестных ипотечников
В России наметился торговый провал
Все материалы