Россиянина поманили пожизненным запасом водки за контракт с клубом НХЛ

Компания High Bank Distillery обратилась к российскому нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину посредством рекламного щита с просьбой переподписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующая фотография размещена в Instagram-аккаунте фирмы.

Компания, занимающаяся производством алкогольных напитков, пообещала снабдить 27-летнего россиянина пожизненным запасом водки в том случае, если он останется в «Блю Джекетс». Авторы рекламы обыграли недавние слухи о возможном уходе Панарина из клуба — в случае отказа в продлении контракта он станет свободным агентом уже в июле.

Фото опубликовано @highbankdistillery

В сезоне-2018/2019 Панарин принял участие в 40 матчах «Коламбуса». Российский форвард забросил 13 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Панарин проводит второй сезон в составе «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин переехал в НХЛ в 2015 году и начал выступать за «Чикаго Блэкхокс». До этого на протяжении восьми сезонов Панарин играл в клубах Континентальной хоккейной лиги. Вместе со СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году.

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