Тарасова призвала российских фигуристов отказаться от домашней самоизоляции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире Первого канала призвала российских фигуристов отказаться от режима домашней самоизоляции и возобновить тренировки на закрытых базах.

Специалист заявила, что сборные Китая, Южной Кореи и Японии продолжают тренировки, несмотря на пандемию коронавируса. Она подчеркнула, что российским спортсменам тоже нужно в ближайшее время приступить к занятиям на льду. «У нас такая позиция перед Олимпийскими играми, почему мы должны без борьбы это отдать?» — возмутилась Тарасова.

Также тренер назвала возможные места для тренировок. «У нас в стране есть абсолютно закрытые спортсооружения. Есть и в Сочи, и в Подмосковье, есть в горах», — заключила она.

Об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года 16 апреля объявил Международный союз конькобежцев. Ранее рассматривался вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь этого года.

Позднее Тарасова отреагировала на отмену соревнований. Она назвала решение ожидаемым.

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