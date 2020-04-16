Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова назвала решение ожидаемым. «Думаю, все люди, у которых есть разум, и которые понимают, как строится подготовка к сезону, давно все понимали», — отметила она.

Об отмене чемпионата мира ранее 16 апреля объявил Международный союз конькобежцев (ISU). Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта в канадском Монреале. Позже рассматривался вариант проведения мирового первенства в период с октября по декабрь этого года.

Из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены многие спортивные соревнования. В частности, Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу были перенесены на следующий год.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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