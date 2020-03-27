Тарасова оценила слова финской фигуристки о бесчеловечности методов Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила слова финской фигуристки Кииры Корпи о бесчеловечности методов российского специалиста Этери Тутберидзе. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Тарасова призвала Корпи не судить о работе Тутберидзе так жестко. «Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки?» — возмутилась она.

Также Тарасова заявила, что в группе Тутберидзе к ученицам подобран ключ, «их учат потрясающе работать». Она подчеркнула, что среди учениц группы есть «настоящие мировые открытия».

Ранее Корпи сравнила школу Тутберидзе с фабрикой и назвала ее признаком бесчеловечной культуры. Она добавила, что многие тренеры по всему миру поддерживают методы российского специалиста.

Методы Тутберидзе уже не раз подвергались критике. В конце января 2020-го спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф заявил, что быстрая сменяемость фигуристок в сборной России вредит спорту.

Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на прошедшем чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе и третье места заняли 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Кроме того, в группу специалиста входит олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру.

Корпи — серебряный (2012) и двукратный бронзовый (2007, 2011) призер чемпионатов Европы, а также пятикратная чемпионка Финляндии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!