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Триумф российских фигуристок на чемпионате Европы сочли риском для спорта

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Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова (слева направо)
Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова (слева направо)

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф рассказал о риске, который несет спорту триумф юных российских фигуристок на чемпионате Европы. Слова чиновника приводит газета Sueddeutsche Zeitung.

«Это слишком по-детски для меня. Не думаю, что это хорошо для спорта», — посчитал Денсдорф. Он привел в пример олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая приостановила карьеру в 17-летнем возрасте. «Когда на ее место уже есть новички... Это напоминает фабрику», — заявил немец.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова. Александре Трусовой, замкнувшей тройку лидеров, 15 лет. Все они, как и Загитова, являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе.

Методы работы специалиста неоднократно подвергались критике. Так, в конце декабря 2019-го финские тренеры по фигурному катанию посчитали, что будущее российских фигуристок безнадежно, ведь даже семилетние спортсменки подвергаются большим нагрузкам.

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