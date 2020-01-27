В выступлениях российских фигуристок нашли изъяны

Заслуженный тренер России Елена Чайковская нашла изъяны в выступлениях российских фигуристок на чемпионате Европы в австрийском Граце. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Немножко расстраивает, что они, видимо, еще не рассчитывают свои силы до конца. Ведь все три упали во время проката. Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев», — посчитала Чайковская. По ее мнению, на крупных турнирах нужно стараться избегать ошибок.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы. Алена Косторная набрала 240,81 балла, обеспечив себе первое место. Она безошибочно исполнила два тройных акселя, но упала при выполнении тройного лутца. Занявшая второе место Анна Щербакова (237,76 балла) чисто исполнила два четверных прыжка, однако упала с четверного лутца. Александра Трусова, замкнувшая тройку лидеров (225,34 балла), также не избежала падений.

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