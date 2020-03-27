Финская фигуристка сравнила школу Тутберидзе с фабрикой

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи поделилась мнением о современном женском фигурном катании. Ее слова приводит The Guardian.

Корпи назвала культуру в фигурном катании авторитарной и разрушающей психику юных спортсменов. Она отметила, что во время тренировок на детей может оказываться серьезное эмоциональное давление. «Фабрика [Этери] Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую принимает наш спорт. Она не причина. Многие тренеры работают так же, как она, многие федерации поддерживают такой способ воспитания спортсменов», — посчитала спортсменка.

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Методы работы Тутберидзе неоднократно подвергались критике. Так, в конце декабря 2019-го финские тренеры по фигурному катанию посчитали, что будущее российских фигуристок безнадежно, ведь даже семилетние спортсменки подвергаются большим нагрузкам.

Воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почета на прошедшем чемпионате Европы. Победу одержала 16-летняя Алена Косторная, второе место заняла 15-летняя Анна Щербакова. Александре Трусовой, замкнувшей тройку лидеров, 15 лет. В школу тренера также входит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Корпи — серебряный (2012) и двукратный бронзовый (2007, 2011) призер чемпионатов Европы, а также пятикратная чемпионка Финляндии.

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