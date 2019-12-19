Петр Ян высказался о стычке с бывшим чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал потасовку с американцем Коди Гарбрандтом за кулисами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Вы видели, что произошло, когда этот парень встретил меня лицом к лицу: руки он держал за спиной, вел себя очень эмоционально. Но ему было нечем подкрепить свои слова. Он просто болтал. Как щенок: лает, но не кусается», — такими словами Ян описал стычку с Гарбрандтом.

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16 декабря Гарбрандт также высказался об инциденте с россиянином. Он подчеркнул, что Ян настиг его на пути в туалет.

На UFC 245 26-летний Ян нокаутировал американца Юрайю Фейбера. 40-летний боец тренируется там же, где и Гарбрандт — в Team Alpha Male.

Ян записал на свой счет шестую победу подряд в UFC. Гарбрандт — бывший чемпион организации в легчайшем весе.

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