Российский боец Ян нокаутировал члена Зала славы UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян одержал победу над американцем Юрайем Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин закончил схватку нокаутом. Ян нанес решающий удар на 43-й секунде третьего раунда. 40-летний Фейбер упал на канвас, получив ногой в голову.

Для российского спортсмена победа стала шестой подряд под эгидой промоушена. Фейбер, возобновивший карьеру летом 2019-го, потерпел 12 поражение в карьере.

Фейбер — член зала славы UFC. Американец ушел из спорта в декабре 2016-го. Однако уже в 2019-м Фейбер вернулся в октагон. В первом поединке после паузы он за 46 секунд нокаутировал соотечественника Рикки Саймона.

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