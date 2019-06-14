Российский боец UFC Ян предложил американцу разыграть титул временного чемпиона

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян предложил руководству промоушена организовать его бой с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

«Если Сехудо (чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо — прим. «Ленты.ру») будет защищать титул в наилегчайшем весе, то почему бы мне и Алджамейну Стерлингу не разыграть титул временного чемпиона в легчайшем дивизионе на турнире в Москве в ноябре. Кому еще нравится эта идея?» — спросил Ян.

Российский боец отметил в публикации главу UFC Дэйну Уайта и матчмейкера промоушена Шона Шелби.

9 июня на турнире UFC 238 Стерлинг одержал победу над Педро Муньосом, а Сехудо нокаутировал Марлона Мораеса и стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

Ян одержал 13 побед в профессиональной карьере при единственном поражении. В UFC российский боец выиграл пять поединков кряду.

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