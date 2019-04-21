Российский боец UFC пережил «набег на Instagram» за критику Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал о реакции фанатов соотечественника Хабиба Нурмагомедова на критику их кумира. Интервью спортсмена опубликовано в YouTube-канале «Разрешите вас перебить».

После того как 26-летний Ян охарактеризовал Нурмагомедова как незрелищного бойца, он столкнулся с негативной реакцией фанатов. «Совершили набег на Instagram. Заблокировал человек 300, может, чуть меньше. Из них многим жестко ответил в личку. Может, это неправильно — отвечать гадостью на гадость. Но я такой, какой есть», — подчеркнул Ян.

Ян ни разу не уступал в поединках под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 23 февраля на турнире UFC в Праге россиянин одолел американца Джона Додсона. Победа стала для него четвертой подряд в организации.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин отбывает дисквалификацию за участие в беспорядках после поединка с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229. Возвращение бойца в октагон ожидается в сентябре 2019-го.

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