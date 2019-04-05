Победивший во всех боях UFC россиянин узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян встретится с американцем Джимми Риверой на турнире UFC 238 в Чикаго. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба «Архангел Михаил» во «ВКонтакте».

Турнир пройдет 8 июня. Отмечается, что Ян уже подписал контракт на поединок с Риверой. Для россиянина этот бой станет пятым под эгидой UFC. В предыдущих четырех боях он победил.

В последний раз Ян выходил в октагон в конце февраля. На турнире UFC в Праге он одержал победу над американцем Джоном Додсоном судейским решением. Всего же на счету 26-летнего российского спортсмена 12 побед и 1 поражение в боях по правилам ММА.

Ривера к 29 годам одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

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