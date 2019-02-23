Российский боец UFC Ян одержал очередную победу

Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Джоном Додсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Праге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ян и Додсон провели в октагоне все три раунда. По итогам поединка судьи присудили победу россиянину. Для Яна это вторая победа решением в рамках UFC. Первая состоялась на российском турнире UFC осенью 2018-го.

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Ранее 23 февраля на турнире в Праге победу одержал россиянин Дамир Исмагулов. В своем бою он одолел испанца Хоэля Альвареса. Российский спортсмен Магомед Анкалаев победил бразильца Клидсона Абреу. Другой представитель российского MMA Рустам Хабулов потерпел первое поражение с февраля 2015-го, уступив решением бразильцу Диего Феррейре.

Победа над Додсоном стала для Яна 12-й в карьере. 26-летний россиянин уступил лишь один раз в карьере. 34-летний Додсон потерпел 11-е поражение в карьере. В его активе 20 побед в MMA.

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