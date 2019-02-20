Спорт
 
Последние новости
В России стали реже выявлять ВИЧ
Российским «Калибрам» помешали российские корабли
Флойд Мэйуэзер поддержал унизивший его расу бренд
Трамп задумал узаконить геев во всем мире
Еще одна страна захотела покупать Lada
Российские застройщики полюбили цвет болезней
Названы лучшие стиральные машины
В НАТО раскрыли легкий способ манипуляции солдатами
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Новости партнеров

На турнире UFC в Праге выступят четверо россиян

Перейти в «Мою Ленту»

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Праге выступят сразу четыре бойца смешанного стиля (MMA), представляющих Россию. Полный кард доступен на сайте организации.

Турнир UFC Fight NIght 145 состоится 23 февраля в Праге. Российский боец Петр Ян, на счету которого три победы подряд в UFC, встретится с американцем Джоном Додсоном. Тяжеловесу Магомеду Анкалаеву будет противостоять бразилец Клидсон Абреу. 32-летний Рустам Хабилов встретится с бразильским бойцом Карлосом Феррейрой. Также Россию представит Дамир Исмагулов. Бой против испанца Хоэля Альвареса станет для россиянина вторым в UFC.

Ян, Анкалаев и Хабилов также выступили на первом в истории российском турнире UFC, состоявшемся осенью 2018-го. Каждому из них удалось одержать победу.

Наиболее опытным среди российских бойцов в карде турнира является Хабилов. На его счету 23 победы и три поражения в MMA.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США
Российская девушка-боец дебютирует в UFC
Бойцу UFC пришлось гуглить соперника-россиянина
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня

Скрытая угроза

Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
07:21Сегодня

Дуэль на световых мечах стала официальным видом спорта во Франции

00:23Сегодня

Неймар рассказал о двух днях в слезах

16:2230 января

Шарапова отказалась от матча против Касаткиной

Спорт00:01 5 февраля

«Он добился всего. Выше уже некуда»

Звезда главного спорта Америки снова круче всех. Ему 41 год, и он продолжает побеждать
18:5319 февраля

Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе

13:2713 февраля

Бывший футболист сборной России «отпустил» угнанный BMW

21:5719 февраля

Российский лыжник Устюгов «переболел» и отказался бороться за олимпийское золото

Спорт10:2318 февраля
Фрэнсис Нганну и Кейн Веласкес

Славная охота

Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
16:4219 февраля

Бой с участием россиянина вошел в историю MMA

00:4214 февраля

IAAF пойдет в суд из-за уровня тестостерона двукратной олимпийской чемпионки

19:5419 февраля

Жена Аршавина донесла на него в ФСБ

Россия
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Российского правозащитника отправили в психбольницу по заявлению мэра
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Российские священники возмутились бутылкой водки в форме часовни
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Японский истребитель F-2 упал в море
В НАТО раскрыли легкий способ манипуляции солдатами
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Россия организовала слежку за американским эсминцем в Черном море
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Украина взяла курс на ЕС и НАТО
В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Названы лучшие стиральные машины
Еще одна страна захотела покупать Lada
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Реальные доходы россиян снова упали
За арестованного в Москве инвестора из США заступились на высшем уровне
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские заработали миллионы рублей на проституции
Убитый в Дагестане боевик с подпольным арсеналом оказался бывшим зеком
Трое бывших полицейских сели за пытки россиянина кипятком
Подростки-грабители избили полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа
Создан новый способ борьбы с преждевременным старением
В сети восхитились суперлунием
Названа неожиданная причина потери зрения
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Дуэль на световых мечах стала официальным видом спорта во Франции
На турнире UFC в Праге выступят четверо россиян
Неймар рассказал о двух днях в слезах
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе
Российский лыжник Устюгов «переболел» и отказался бороться за олимпийское золото
Все материалы
Культура
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
В Киеве предложили отказаться от «Евровидения» из-за России
Умер режиссер фильма «Пядь земли»
Кэмерон пообещал «эмоциональные американские горки» в продолжении «Аватара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
В сети перечислили самые раздражающие жесты внимания
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Дудю указали на речевые ошибки
В сети посетовали на «культуру завоевания» женщин и обсудили назойливых ухажеров
Известный украинский журналист назвал российские шоу предметом зависти Геббельса
Клиника Елены Малышевой оскандалилась из-за пластической хирургии
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Ким Кардашьян заподозрили в сомнительном заработке
Вячеслав Зайцев оценил заслуги Карла Лагерфельда
Карлу Лагерфельду нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Пассажир просидел в трусах 12 часов полета и стал посмешищем
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В аэропорту Рима вспыхнул пожар
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Мужчина съел два килограмма камней, крышек и монет в попытке успокоиться
Зыбучий песок засосал американца
Редчайшего черного пингвина запечатлели на камеру
Все материалы
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
Уникальную лемановскую «Мазду» нашли спустя 35 лет
Subaru привезет в Женеву «адреналиновый» кроссовер
Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
В Москве выявили «золотую тридцатку» квартир
Российские застройщики полюбили цвет болезней
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Названы самые развитые районы Москвы
Все материалы