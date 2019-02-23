Победную серию российского бойца UFC прервали судейским решением

Российский боец смешанного стиля (MMA) Рустам Хабилов уступил бразильцу Диего Феррейре на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Праге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний россиянин выступил во втором поединке бойцовского вечера в первом в истории UFC турнире в Чехии. Хабилов провел против Феррейры все три раунда и уступил единогласным решением судей.

Ранее в первом поединке вечера победу праздновал другой представитель России — Дамир Исмагулов. Боец одолел испанского спортсмена Хоэля Альвареса, для которого поединок стал дебютным в UFC. Помимо Исмагулова и Хабилова, на пражском турнире выступят еще двое россиян — Петр Ян и Магомед Анкалаев.

Поражение от Феррейры стало для россиянина четвертым в карьере. В последний раз он проигрывал в октагоне в феврале 2015-го. Тогда он уступил бразильцу Адриану Мартиншу. Всего в активе Хабилова 23 победы по правилам MMA.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!