Очередному российскому бойцу UFC отказали во въезде в США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы. Его слова приводит Sport24.

«У меня был отдых, хотел воспользоваться паузой и открыть визу. Не получилось, буду теперь потихоньку начинать втягиваться в тренировочный процесс, настраиваться на следующий. Почему отказали? Не знаю. Это неделю назад произошло, летал в Дубай. Ну, стандартный отказ. Хотя UFC помогал, делал приглашение. Буду пытаться через месяц заново делать», — заявил боец.

В активе Эмеева 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах (MMA). В UFC спортсмен дебютировал в октябре 2017-го. Он одержал три победы в трех поединках под эгидой организации.

Ранее у двоих российских бойцов также возникли проблемы с получением американских виз. В сентябре 2018-го Майрбеку Тайсумову в очередной раз отказали во въезде в США. Россиянин заявил, что завершит карьеру, если не сможет получить визу. Другой отечественный боец Рустам Хабилов с 2015 года не может въехать в США.

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