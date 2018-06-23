Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца и прыжком через себя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отправив в нокаут японского спортсмена Теруто Ишихару. Видео размещено в официальном Twitter-аккаунте UFC.

Ян провел свой первый бой под эгидой промоушена на UFC Fight Night в Сингапуре. В конце первого раунда российский боец провел несколько ударов по лицу соперника. После очередного попадания Ишихара не удержался на ногах, после чего Ян начал добивать соперника. Рефери был вынужден остановить бой, присудив победу 25-летнему россиянину. Ян отпраздновал свой успех акробатическим прыжком.

Ян известен своими выступлениями в российском промоушене Absolute Championship Berkut. После победы над Ишихарой в активе россиянина девять побед при одном поражении.

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