Член зала славы UFC вернулся в октагон и нокаутировал соперника за 46 секунд

Американский боец смешанного стиля (MMA) Юрайя Фейбер вернулся в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и одержал победу над соотечественником Рикки Симоном на турнире UFC Fight Night 155. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фабер записал на свой счет досрочную победу в первом раунде. 40-летний американец отправил соперника в нокаут за 46 секунд. Для Фабера это первое выступление в октагоне с 2016 года.

Фото опубликовано @ufc

Фабер принял решение возобновить карьеру в мае 2019-го. Боец заявил, что готов выступить на турнире 13 июля, так как на тот момент UFC Fight Night 155 не имел главного поединка. Турнир проходил в родном городе американца Сакраменто.

В декабре 2016-го Фабер одержал победу решением над Брэдом Прикеттом. После этого боец объявил об уходе из спорта, однако он регулярно проходил допинг-тесты.

В активе Фабера 36 побед в MMA. Он четырежды становился претендентом на чемпионский пояс UFC. В июле 2017-го он был включен в зал славы организации.

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