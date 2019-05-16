Член зала славы UFC решил вернуться в MMA

Бывший американский боец смешанного стиля (MMA) Юрайя Фейбер заявил о желании возобновить карьеру и принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

40-летний Фейбер заявил, что мог бы принять участие в UFC on ESPN+ 13, который пройдет в Сакраменто (городе, где боец проживает) 13 июля. Организаторы до сих пор не определились, кто встретится в главном бою вечера. Фейбер отметил, что может выступить в легчайшем или наилегчайшем весе.

Свой последний поединок боец провел в декабре 2016-го. Тем не менее он регулярно проходил допинг-тесты на протяжении последних трех лет. Кроме того, Фейбер выступил на турнире по грепплингу (борьбе с использованием захватов) Quintet.

Фейбер — член зала славы UFC. Он одержал 34 победы и потерпел 10 поражений в MMA.

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