Бывший чемпион UFC описал стычку с российским бойцом по пути в туалет

Американский боец смешанного стиля (ММА) Коди Гарбрандт в Instagram-сторис заявил, что россиянин Петр Ян настиг его по пути в туалет, после чего между спортсменами возникла ссора.

«На самом деле это ссыкло появилось на моем пути, когда я один шел в туалет», — описал Гарбрандт, подчеркнув, что время Яна «еще наступит». Он отметил, что сначала ему нужно «сделать бизнес» 28 марта, когда он встретится с Рафаэлем Ассунсао.

О стычке между Яном и Гарбрандтом стало известно 15 декабря. Россиянин после победы над Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 встретился с американцем на арене в Лас-Вегасе, они пообщались на повышенных тонах. В дело пришлось вмешаться представителям службы безопасности.

Гарбрандт — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 11 побед и три поражения. Ян одержал 16 побед и потерпел одно поражение в боях по правилам ММА.

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