Петр Ян повздорил с бывшим чемпионом UFC после очередной победы

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян на повышенных тонах пообщался с американцем Коди Гарбрандтом после своей победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте Brawl in the Cage.

26-летний россиянин повздорил с бывшим обладателем чемпионского пояса за кулисами UFC 245. В дело пришлось вмешаться представителям службы безопасности. В концовке ролика можно разобрать, как Ян обращается к Гарбрандту на английском со словами «ты только болтать можешь».

28-летний Гарбарндт присутствовал на турнире UFC 245, где бился его партнер по команде Team Alpha Male 40-летний Юрайя Фейбер. Ян нокаутировал последнего, одержав шестую победу в UFC кряду. Гарбрандт — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету 11 побед и три поражения.

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