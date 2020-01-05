Чемпион UFC упомянул «отвратительного русского» и развязал перепалку

Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо обозвал россиянина Петра Яна «отвратительным русским» и развязал перепалку с ним в Twitter.

Диалог начался с того, что чемпион UFC в наилегчайшем весе предложил бойцу Альджамейну Стерлингу провести поединок против Яна. «Победитель будет удостоен чести преклонить колено перед королем», — написал Сехудо. В комментарии к посту упомянутый бойцом Ян обозвал американца клоуном.

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Российский спортсмен раскритиковал Сехудо за то, что тот собирается драться против Жозе Алду, который потерпел два поражения подряд. «Освободи чемпионский пояс, и тогда я буду милосердным», — заявил Ян.

В декабре Ян повздорил с американцем Коди Гарбрандтом за кулисами турнира UFC в Лас-Вегасе. Гарбрандт рассказал, что россиянин настиг его на пути в туалет. Сам Ян указал на поведение соперника и сравнил его с щенком.

Сехудо за свою карьеру одержал 15 побед и потерпел 2 поражения. Последний бой он провел в июне и защитил чемпионский пояс, победив Марлона Мораеса. Ян побеждал 16 раз и уступил лишь однажды.

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