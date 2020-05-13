Боец UFC захотел драться с россиянином Яном за чемпионский пояс

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил о готовности сразится с россиянином Петром Яном за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Twitter.

30-летний американец напомнил, что занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса. «Это поединок, которого ждут фанаты. Дэйна Уайт (глава UFC — прим. «Ленты.ру»), думаю, пора подарить Ямайке ее первого чемпиона», — написал Стерлинг, имеющий ямайские корни.

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10 мая на пресс-конференции после турнира UFC 249 Уайт заявил, что россиянин заслужил поединок за вакантный титул. В рамках вечера чемпион легчайшего дивизиона американец Генри Сехудо защитил пояс и объявил о завершении карьеры.

Ян занимает третье место в рейтинге дивизиона. На счету россиянина серия из шести побед в рамках организации. Стерлинг одержал четыре победы подряд. В последний раз он уступил в 2017 году в поединке с бразильцем Марлоном Мораесом.

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