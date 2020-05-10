Российский боец UFC Ян получит титульный поединок

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян подерется за вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории. Об этом сообщает MMA Fighting в своем Twitter.

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Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что соперник российского бойца не определен. Решение последовало за объявлением действующего чемпиона организации в легчайшем весе Генри Сехудо. После победы над бывшим обладателем титула Домеником Крусом на UFC 249 33-летний Сехудо заявил, что завершает карьеру.

Ранее 10 мая Сехудо нокаутировал Круса во втором раунде и защитил пояс чемпиона UFC. В главном бою вечера победу над Тони Фергюсоном праздновал Джастин Гэтжи.

Ян занимает третью строчку в своем дивизионе согласно рейтингу UFC. В последнем поединке он одержал победу над бывшим чемпионом Юрайем Фэйбером. В рамках промоушена на счету Яна серия из шести побед.

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