Тренер Петра Яна пообещал «положить» бывшего чемпиона UFC

Американский тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна Джон Хатчинсон пообещал нокаут в исполнении своего подопечного в поединке против бразильца Жозе Алду. Об этом он рассказал в эфире шоу Kumite TV.

«Попомните мои слова — мы положим Алду за три раунда. Я никогда не видел Яна в такой хорошей форме», — заявил Хатчинсон. При этом он назвал бразильца «королем MMA».

Ян поспорит с Алду за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 11 июля. Турнир пройдет на острове Яс в Абу-Даби, ОАЭ. Для российского бойца это станет первым шансом выиграть титул. Алду — бывший чемпион UFC.

Ян дебютировал в UFC в 2018 году и с тех пор провел серию из шести победных поединков. Всего на счету россиянина 14 побед при одном поражении.

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